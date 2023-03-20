В жакете с геометрическим принтом и в компании мужа: Нэнси Пелоси посетила премию в Вашингтоне

82-летняя экс-спикер Палаты представителей США в черном ансамбле появилась на светском мероприятии.

В Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне состоялась ежегодная церемония вручения премии Марка Твена за вклад в развитие американского юмора. Ее лауреатом стал актер Адам Сендлер.

Мероприятие посетила бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она пришла в компании своего мужа Пола Пелоси.

Политик появилась в черном жакете на молнии с сине-серебряным геометрическим принтом. Верх она сочетала с черными прямыми брюками со стрелками и черными туфлями на шпильках.

Нэнси и Пол Пелоси / Фото: Associated Press

Пелоси сделала аккуратную укладку, макияж с бордовой помадой и надела элегантные серьги.

Пол был одет в темно-серый костюм, светлую рубашку в едва заметную полоску и синий галстук с изображением людей. Образ он завершил любимой черной шляпой.

Напомним, на послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз Пелоси пришла в золотом платье от бренда Giambattista Valli с пайетками и вышитыми бело-розовыми цветами и зелеными ветвями.

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