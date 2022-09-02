Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В жакете с красной окантовкой: новый выход пресс-секретаря Байдена

Дата публикации
Просмотры
405
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В жакете с красной окантовкой: новый выход пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер пополнила гардероб новым жакетом.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

Перед журналистами она предстала в новом деловом образе. На ней был темно-синий жакет с красной окантовкой и белый топ.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Лук она дополнила любимыми золотыми серьгами, цепочкой и браслетом.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин сделала макияж с розовой помадой и бежево-персиковыми тенями.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

В прошлый раз Жан-Пьер надела на брифинг ярко-красное платье с короткими рукавами интересного кроя.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация