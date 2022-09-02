В жакете с красной окантовкой: новый выход пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер пополнила гардероб новым жакетом.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.
Перед журналистами она предстала в новом деловом образе. На ней был темно-синий жакет с красной окантовкой и белый топ.
Лук она дополнила любимыми золотыми серьгами, цепочкой и браслетом.
Карин сделала макияж с розовой помадой и бежево-персиковыми тенями.
В прошлый раз Жан-Пьер надела на брифинг ярко-красное платье с короткими рукавами интересного кроя.
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