В жакете с металлическими акцентами и блузке: стильная Брижит Макрон на Неделе моды в Париже

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон посетила показ Модного дома Louis Vuitton, который состоялся в Лувре в рамках Недели моды в Париже. Она сидела в первом ряду вместе с Элен Мерсье-Арно — женой Бернара Арно, главы конгломерата Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

Элен Мерсье-Арно и Брижит Макрон / © Getty Images

Первая леди появилась там в стильном образе. На ней был темно-синий жакет на молнии, с воротником-стойкой и акцентными металлическими деталями, синяя блузка и темно-синие прямые брюки.

Аутфит Бриджит дополнила обувью в тон, черным клатчем-футляром, кольцами с камнями и часами с кожаным ремешком. У нее был объемный парик и традиционный макияж смоки-айс.

