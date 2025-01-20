В жакете с молнией и на шпильках: бывшая вице-президент США Камала Гаррис на инаугурации Трампа

Камала Гаррис в образе total black появилась на церемонии в Капитолии.

Бывшая вице-президент США Камала Харрис вместе с мужем Дугласом Эмхоффом посетили инаугурацию президента США Дональда Трампа, которая состоялась в ротонде Капитолия в Вашингтоне.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Там Камала появилась в черном наряде, состоявшем из жакета на молнии с воротником и накладными клапанами, а также прямых штанов со стрелками.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

У нее была укладка с локонами, макияж с шоколадной помадой, черные жемчужные серьги-пусеты в ушах, золотые браслеты и кольца с камнями на руках.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

На улице Харрис была замечена в элегантном черном пальто, кожаных перчатках и с черно-белым платком с принтом от Hermès на шее.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

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