В жакете с молниями на рукавах и белой блузке: Брижит Макрон сходила на ярмарку современного искусства

Первая леди Франции в стильном костюме любимого бренда посетила культурное мероприятие.
Брижит Макрон вчера, 20 октября, посетила открытие ярмарки современного искусства Paris+ от Art Basel в Temporary Grand Palais в Париже. Первой леди провели экскурсию, и она осмотрела экспозиции.
Брижит появилась там в черных штанах и жакете от Louis Vuitton с молниями на рукавах. Аутфит она дополнила белой блузкой с воротником-стойкой и золотыми пуговицами.
Первая леди сделала укладку с прикорневым объемом и традиционный макияж с акцентом на глазах. На руке у нее было ее любимое массивное кольцо с синими камнями.
Напомним, на похороны королевы Елизаветы II Брижит пришла в шляпе с вуалью и классическом пальто.
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