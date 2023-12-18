В жакете с пайетками и на каблуках: Джилл Байден в эффектном образе прибыла на военную базу

Первая леди выбрала для своего выхода модный лук.

Президента США Джо Байдена и его супруга Джилл Байден прибыли в Нью-Касл на базу национальной гвардии Делавера.

Из самолета первая леди вышла в стильном аутфите. На ней был двубортный серый клетчатый жакет, украшенный прозрачными пайетками, и юбка миди графитового цвета.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Наряд Джилл дополнил темными замшевыми сапогами на каблуках. Она сделала укладку с боковым пробором, макияж с акцентом на глазах и завершила лук золотыми серьгами.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Джо был одет в черный пиджак, олимпийку, полосатую рубашку, темно-синие брюки и черную обувь.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден в любимом ярко-малиновом костюме посетила медицинский центр в Калифорнии.

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