В жакете с пайетками и на каблуках: Джилл Байден в эффектном образе прибыла на военную базу

Первая леди выбрала для своего выхода модный лук.
Президента США Джо Байдена и его супруга Джилл Байден прибыли в Нью-Касл на базу национальной гвардии Делавера.
Из самолета первая леди вышла в стильном аутфите. На ней был двубортный серый клетчатый жакет, украшенный прозрачными пайетками, и юбка миди графитового цвета.
Наряд Джилл дополнил темными замшевыми сапогами на каблуках. Она сделала укладку с боковым пробором, макияж с акцентом на глазах и завершила лук золотыми серьгами.
Джо был одет в черный пиджак, олимпийку, полосатую рубашку, темно-синие брюки и черную обувь.
Напомним, Джилл Байден в любимом ярко-малиновом костюме посетила медицинский центр в Калифорнии.
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