В жакете с плиссированным воротником: Елена Зеленская вместе с королевой Максимой запустила украиноязычный аудиогид

Елена Зеленская вместе с королевой Нидерландов Максимой через видеосвязь запустила украиноязычный аудиогид в самом большом и известном художественном музее в Амстердаме – Rijksmuseum. Это уже шестьдесят пятый аудиогид в рамках проекта первой леди Украины по запуску украиноязычных аудиоэкскурсий в достопримечательностях мира.

Елена Зеленская и королева Максима во время онлайн-встречи / Фото: Instagram Елены Зеленской

Озвучила гид нидерландская актриса украинского происхождения Виктория Кобленко. Кроме аудиогида, доступна еще видеоэкскурсия на украинском языке, автором которой является украинский режиссер и сценарист Мария Пономарева, а гидом стала работница этого музея — украинская художница Наталья Владычко.

"Для наших народов это значит лучшее понимание не только в вопросах искусства. Для нас это важно еще и потому, что за год российского вторжения вражескими бомбардировками в Украине уничтожено более 300 музеев. От русского нападения погибают и страдают не только люди, но и объекты искусства. И в то же время само искусство дает нам надежду, что человеческий дух всегда победит разрушение и грубую силу. Мы в Украине отстаиваем не только себя, но и то, чтобы нигде в мире такое не повторялось, чтобы ни люди, ни произведения искусства не подвергались агрессии", – отметила Елена.

Музей Rijksmuseum / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди поблагодарила руководство музея и посольство Украины в Нидерландах за реализацию проекта.

"Для меня особенно важна история об достопримечательности вашего музея — "Ночной страже" Рембрандта. Она несколько раз подвергалась нападениям вандалов, но выжила. Надежда, что после тьмы будет светло, чрезвычайно вдохновляет в эти темные времена", — добавила Зеленская.

Кроме того, в Финляндии при содействии посольства Украины также запустили украиноязычный аудиогид на одной из крупнейших и важнейших туристических локаций Финляндии – острове-крепости Суоменлинна (Свеаборг), расположенной в Хельсинки. Ее строительство началось в середине XVIII ст. В 1991 году Суоменлинна была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО для сохранения для будущих поколений в качестве примера крепостной архитектуры XVIII века в Европе.

Остров-крепость Суоменлинна / Фото: Instagram Елены Зеленской

Во время онлайн-встречи Елена Зеленская предстала в черном жакете с белым плиссированным воротником. Свой аутфит она дополнила аккуратной укладкой, нежным макияжем и лаконичными украшениями – серьгами и подвеской на цепочке.

Королева Максима была одета в белый наряд с рукавами три четверти, в массивных серьгах и жемчужном ожерелье.

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