В жакете с поясом и мини-шортах: принцесса Мария-Олимпия сходила на модный показ

Принцесса Мария-Олимпия была запечатлена фотографами по пути на показ Burberry в британской столице. Одета девушка была в миниатюрные шорты цвета хаки и удлиненный полосатый жакет с широким поясом, подчеркивающим талию.

Лук свой принцесса дополнила кожаными мюлями на невысоких каблуках и синей сумкой на ремешке-цепочке, которая висела на плече. У Марии-Олимпии были распущены белокурые волосы, легкий макияж подчеркивал естественную красоту лица, а из украшений была лишь тонкая цепочка на шее.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали, как принцесса в джемпере и черных брюках пришла на ивент с Памелой Андерсон.

Памела Андерсон, принцесса Мария-Олимпия и Джиа Коппола / Фото: Getty Images

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