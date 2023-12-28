В жакете с розовой подкладкой и большой сумкой: Джилл Байден с семьей уехала на остров, чтобы отпраздновать Новый год

Фотографы запечатлели, как президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден садились на борт Air Force One на базе ВВС Эндрюс, штат Мэриленд. Президентская семья отправилась на остров Санта-Крус в Карибском море, Американские Виргинские острова, чтобы отпраздновать Новый год.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Для перелета первая леди выбрала черный жакет с розовой подкладкой, бантом и плиссированнием сзади, а также джинсовую рубашку, белые брюки и синие кеды.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Свой аутфит Джилл дополнила легкой укладкой, макияжем с акцентом на глазах, лаконичными серьгами, часами и золотыми браслетами. В руке первая леди несла большую соломенную сумку с синими ручками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден был одет в черный жакет, полосатую рубашку, синие брюки и черные туфли.

На одном из фото президентские супруги запечатлены по прибытии в аэропорт Генри Э. Ролсена, что в Санта-Крусе. Вместе с ними из самолета вышла их внучка Натали Байден.

Джилл, Джо и Натали Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден в костюме цвета фуксии прочла детям в больнице сказку.

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