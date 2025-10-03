В жакете с цветком и жемчугом на шее: королева Максима блистала на новом мероприятии

Королева Максима / © Getty Images

Ее Величество присутствовала на праздновании 75-й годовщины Школы гостиничного менеджмента Маастрихта, входящей в состав Университета прикладных наук Зейд, ​​в Маастрихте.

С 1950 года HMSM подготовила почти десять тысяч студентов для работы в сфере управления гостиничным бизнесом и ресторанным бизнесом по всему миру. Школа стремится стать лидером в области устойчивого развития гостиничного бизнеса, сочетая инновации и ответственность во всех своих программах.

Королева Максима посетила открытие, узнала больше о работе фонда​​ HMSM, который оказывает финансовую поддержку нынешним и будущим студентам, способствуя обеспечению равных возможностей и посетила экскурсию.

На мероприятии королева появилась в коротком темно-синем жакете с цветочным декором и юбке в принт лилий от Mattijs van Bergen и дополнила аутфит коктейльной шляпой с бантом от Fabienne Delvigne и небольшим клатчем. Она сделала легкий макияж и распустила волосы, надела жемчужные серьги и колье из жемчуга, а также несколько браслетов с бриллиантами на запястье, часы и кольца. В руках у Максимы был букет цветов.

В Instagram королевской семьи поделились видео с мероприятия.