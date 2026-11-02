В жакете с узором пейсли и жемчужных украшениях: премьер-министр Японии встретилась с Фридрихом Мерцем

Санаэ Такаити / © Associated Press

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Премьер-министр Японии Санаэ Такаити встретилась с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в офисе премьер-министра в Токио.

Фридрих Мерц и Санаэ Такаити / © Associated Press

Для встречи политик выбрала приталенный однобортный темно-синий жакет с узором пейсли, под которым было белое платье-футляр с круглым вырезом. Наряд она дополнила черными туфлями на невысоких устойчивых каблуках.

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Фридрих Мерц и Санаэ Такаити / © Associated Press

На шее у премьер-министр было жемчужное ожерелье, а в ушах — лаконичные жемчужные серьги-пусеты. На лацкане жакета Такаити прикрепила круглый бордовый значок с золотистой деталью и голубой значок в форме ленты.

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Санаэ Такаити / © Associated Press

Санаэ аккуратно уложила волосы и нанесла макияж с черной подводкой и помадой ягодного оттенка.

Напомним, Санаэ Такаити в барвинковом жакете и с мячом появилась на встрече в Токио.

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