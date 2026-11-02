- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 212
- Время на прочтение
- 1 мин
В жакете с узором пейсли и жемчужных украшениях: премьер-министр Японии встретилась с Фридрихом Мерцем
Санаэ Такаити выбрала для официальной встречи в Токио элегантный образ в сине-белой гамме.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити встретилась с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в офисе премьер-министра в Токио.
Для встречи политик выбрала приталенный однобортный темно-синий жакет с узором пейсли, под которым было белое платье-футляр с круглым вырезом. Наряд она дополнила черными туфлями на невысоких устойчивых каблуках.
На шее у премьер-министр было жемчужное ожерелье, а в ушах — лаконичные жемчужные серьги-пусеты. На лацкане жакета Такаити прикрепила круглый бордовый значок с золотистой деталью и голубой значок в форме ленты.
Санаэ аккуратно уложила волосы и нанесла макияж с черной подводкой и помадой ягодного оттенка.
Напомним, Санаэ Такаити в барвинковом жакете и с мячом появилась на встрече в Токио.