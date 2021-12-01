В жакете с V-образным вырезом и юбке: Елена Зеленская приняла участие в форуме

В жакете с V-образным вырезом и юбке: Елена Зеленская приняла участие в форуме

Первая леди Украины показала в соцсети фотографии с мероприятия.

Елена Зеленская вчера, 30 ноября, посетила форум гражданского общества под лозунгом "Независимая Украина – это страна равных возможностей!" в Киеве.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

В нем приняли участие более 500 представителей украинских и международных общественных организаций, волонтеров, экспертов, которые обменялись опытом в создании общества равных возможностей.

В Instagram первая леди выложила снимки с мероприятия, где она появилась в деловом образе. На Елене был серый костюм, состоявший из жакета с V-образным вырезом и юбки длины миди. Костюм она сочетала со светло-голубой рубашкой с плиссированными манжетами.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Зеленской сделали волнистую укладку и нежный макияж. В ушах были серьги-кольца. Свой аутфит она завершила маникюром вишневого цвета.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Кто-то видит на улице просто прохожих. Но, зная статистику, можно увидеть больше.

Каждый 10-й, кто спешит на работу и с работы, едет рядом в транспорте – волонтер. То есть, находит время и силы делать что-то бесплатно для общества. Спасает. Кормит. Учит и консультирует тех, кому нужен совет. Просто помогает физически там, где у кого-то не хватает сил. Это и есть гражданское общество, где каждому – не безразлично, ничей дом не с краю. Где каждый может приобщиться к переменам, а не ждать, пока их сделает кто-нибудь другой.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Такие люди были сегодня на форуме гражданского общества. Это самая большая в стране площадка изменений и обмена опытом для тех, чья цель – общество равных возможностей для каждого человека. И здесь самому государству – без общества – не справиться", - написала Елена.

Ранее первая леди открыла Неделю инклюзивности и разнообразия. Там она предстала в белой рубашке и серо-бежевом клетчатом костюме-тройке, состоявшем из приталенного жакета, жилетки и широких брюк. Наряд она дополнила бежевыми лодочками.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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