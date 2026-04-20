В жакете с воротником-стойкой и накладными карманами: новый стильный выход Елены Зеленской
Первая леди Украины продемоснтрувал новый красивый деловой аутфит.
Елена Зеленская вместе с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко ознакомилась с работой Службы 112 на базе МВД Украины. Она имела возможность увидеть, как работает коммуникационный центр. Фотографии оттуда она опубликовала на своем Telegram-канале.
«Спасибо всем, кто принимает самые горячие сообщения и мгновенно на них реагирует, направляя помощь. Это тяжелый и ответственный труд сотен операторов по всей Украине. Среди их обязанностей не только принять обращение, но и держать обратную связь с человеком, который обратился, успокоить, сориентировать, поддержать», — сказала супруга президента.
Там первая леди предстала в стильном образе. На ней был светло-бежевый костюм, который состоял из широких брюк со стрелками и жакета с воротником-стойкой, большими накладными карманами и бежево-коричневыми пуговицами. Аутфит она дополнила черными остроносыми туфлями.
Елена сделала аккуратную укладку с боковым пробором, нежный макияж и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.
