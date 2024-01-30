В жакете с вышивкой и юбке: королева Камилла в новом образе появилась на приеме

Королева Камилла встретила вчера супруга Чарльза во время выписки из лондонского госпиталя, а уже сегодня вернулась к работе.

Пока монарх отдыхает и сосредоточен на работе дома, королева посетила прием в Виндзорском замке. Он был организован для авторов, иллюстраторов и переплетчиков, принимавших участие в создании новой коллекции Миниатюрной библиотеки, представленной рядом с куклами королевы Марии.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла приехала на встречу в темно-синем жакете с белой вышивкой и юбке, а обула черные сапоги из замши на невысоких каблуках. В этот раз она надела одинаковые жемчужные серьги, несколько золотых подвесок на шее с медальонами, на которых выгравированы имена ее внуков, а также несколько браслетов надела на запястье, прозрачным лаком покрыла ногти и сделала макияж. На ее пальце сверкало помолвочное кольцо с крупным бриллиантов. А укладка ее была, как всегда, безупречной.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, вчера во время выписки короля Чарльза Камилла появилась перед камерами в синем платье Anna Valentine, любимой черной кейп-накидке и в руках держала сумку DeMellier London. Королева буквально сияла, а ее муж приветствовал толпу собравшихся людей на выходе из лондонской клиники.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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