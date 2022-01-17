В жакете с золотыми пуговицами: Джилл Байден поработала волонтером в благотворительной организации

Первая леди США с мужем посетили Филадельфию.
На кануне Дня Мартина Лютера Кинга (17 января) президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден посетили филадельфийскую благотворительную организацию Philabundance, которая помогает голодающим. Там президентская чета поработала волонтерами. Они помогали раскладывать продукты по коробкам.
Одета Джилл была в стильный черный жакет с золотыми пуговицами, черный топ, сверху которого надела зеленую футболку с принтом, и черные обтягивающие брюки.
Аутфит она дополнила черными ботильонами, кожаными перчатками, и шарфом, который обернула вокруг шеи.
Первая леди сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и надела на лицо черную маску. В ушах у нее были элегантные золотые серьги.
На президенте был черный костюм, черная кофта на молнии и светлая рубашка. На лице была черная маска.
К слову, День Мартина Лютера Кинга - федеральный праздник США, государственный выходной день, посвященный борцу за права афроамериканцев, лауреату Нобелевской премии мира Мартину Лютеру Кингу. Праздник отмечается ежегодно в третий понедельник января и приурочен ко дню рождения Кинга 15 января.
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