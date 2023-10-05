В жакете с золотыми пуговицами и брюках-палаццо: красивая премьер-министр Италии посетила саммит

Джорджа Мелони в образе total white приехала на саммит, который проходит на юге Испании.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони принимает участие в Европейском саммите, который проходит в испанском городе Гранада.

Фотографы запечатлели, как политик прибыла на саммит. Джорджа выбрала для своего появления деловой образ total white.

На ней был молочный топ и костюм, состоявший из удлиненного двубортного жакета с золотыми пуговицами и брюк-палаццо. Обута она была в белые туфли-лодочки на шпильках.

Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Мелони сделала идеально ровную укладку, макияж с акцентом на розовой помаде, украсила уши элегантными серьгами-люстрами и завершила лук красным маникюром.

Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Напомним, премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла на саммит в красной блузке и черной юбке-карандаше.

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