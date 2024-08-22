В жакете сложного кроя и бежевых туфлях: Елена Зеленская на деловой встрече

Первая леди Украины надела один из своих любимых деловых нарядов.

Елена Зеленская на полях ежегодной Конференции послов встретилась с супругами дипломатического корпуса – представителями Ассоциации "Супруги украинских дипломатов".

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Они обсудили потенциальные общие направления взаимодействия, ведь общая цель – это победа и восстановление Украины.

"В дипломатической работе очень важные помощники наших дипломатов – их семьи. Супруги послов тоже многое могут сделать для того, чтобы голос Украины становился сильнее", – отметила супруга президента.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди появилась в одном из своих любимых деловых костюмов пастельного оттенка, который состоял из жакета сложного кроя и широких брюк со стрелками. Талию Зеленская подчеркнула тонким ремешком в тон наряда.

Аутфит Елена дополнила бежевыми остроносыми туфлями на шпильках. У нее была аккуратная укладка, нежный макияж и серебряные серьги в ушах.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в рамках рабочего визита в Днепр посетила Региональный медицинский центр семейного здоровья. Там она появилась в белой блузке с высокой горловиной и черном костюме.

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