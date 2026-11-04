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В жакете цвета бургунди и ожерелье с жемчужинами: эффектная Урсула фон дер Ляйен на заседании в Брюсселе
Глава Еврокомиссии продемонстрировала элегантный деловой аутфит, в котором сочетала насыщенный бордовый оттенок с классической белой блузкой.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в заседании Коллегии комиссаров ЕС, которое состоялось в штаб-квартире Европейского Союза в Брюсселе.
Перед началом заседания политик, как обычно, позвонила в небольшой колокольчик, сообщив присутствующим о начале работы. Этот момент запечатлели фотографы.
Для официального мероприятия фон дер Ляйен выбрала элегантный деловой аутфит. На ней был однобортный жакет бордового цвета, легкая белая блузка с круглым вырезом и нежными складками спереди, а также классические черные брюки с черным кожаным ремнем с металлической пряжкой.
Свой лук президент Еврокомиссии дополнила ожерельем, состоящим из цепочки и жемчужин, лаконичными серьгами-гвоздиками с черными камнями и кольцом.
У нее была аккуратная прическа с объемом у корней и макияж с помадой ягодного оттенка.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен в оливковом жакете и жемчуге посетила космический саммит в Париже.