В жакете цвета денима и молочных брюках: королева Мэри посетила выставку
Король и королева Дании присутствовали на еще одном официальном мероприятии во время своего визита в Австралию.
Их Величества королева Мэри и король Фредерик X посетили официальное открытие выставки «Гибридное будущее» датско-австралийского дуэта Тинг и Бойесен в Мельбурне.
Королева продемонтсрировала в этой поездке уже множество образов. В этот раз Мэри выбрала для выхода жакет цвета денима, белый топ из жатой ткани и песочные брюки с цветным поясом на талии. Обута королева была в земшевые туфли-лодочки на каблуках, а образ свой дополнила часами и золотым браслетом, а также кольцом с крупным бирюзовым камнем. У нее были распущены и уложены волосы и легкий макияж на лице.
Напомним, ранее мы показывали образ королевы Мэри в красном платье, сшитом на заказ Birgit Hallstein Couture. В нем Ее Величество посетила Софийский дворец в Мельбурне.