В жакете цвета фуксии и платье с принтом: Кая Каллас в ярком образе появилась на встрече G7

Кая Каллас / © Associated Press

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас приняла участие во встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки», которая состоялась в Министерстве иностранных дел Франции в Париже.

Кая Каллас / © Associated Press

В ходе мероприятия политик выступила перед представителями СМИ и продемонстрировала яркий деловой образ. На Каллас был однобортный жакет насыщенного цвета фуксии и платье миди приталенного силуэта с геометрическим принтом и V-образным вырезом.

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Кая Каллас / © Associated Press

Свой аутфит дипломатка дополнила бежевыми лакированными туфлями на каблуках. Кая сделала прическу с боковым пробором и нежный макияж с розовой помадой. Уши она украсила золотыми серьгами с камнями, шею — изящной цепочкой с подвеской, а к лацкану жакета прикрепила синий круглый значок.

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Кая Каллас / © Associated Press

Напомним, Кая Каллас в малиновом платье с поясом появилась на саммите ЕС.

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