ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
56
Время на прочтение
1 мин

В жакете цвета фуксии и платье с принтом: Кая Каллас в ярком образе появилась на встрече G7

Главная дипломатка Евросоюза любит носить яркие наряды.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кая Каллас

Кая Каллас / © Associated Press

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас приняла участие во встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки», которая состоялась в Министерстве иностранных дел Франции в Париже.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

В ходе мероприятия политик выступила перед представителями СМИ и продемонстрировала яркий деловой образ. На Каллас был однобортный жакет насыщенного цвета фуксии и платье миди приталенного силуэта с геометрическим принтом и V-образным вырезом.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Свой аутфит дипломатка дополнила бежевыми лакированными туфлями на каблуках. Кая сделала прическу с боковым пробором и нежный макияж с розовой помадой. Уши она украсила золотыми серьгами с камнями, шею — изящной цепочкой с подвеской, а к лацкану жакета прикрепила синий круглый значок.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Напомним, Кая Каллас в малиновом платье с поясом появилась на саммите ЕС.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie