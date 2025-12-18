ТСН в социальных сетях

Общество
138
1 мин

В жакете цвета индиго и туфлях с золотыми пряжками: Урсула фон дер Ляйен на саммите в Брюсселе

Глава Еврокомиссии любит носить деловые жакеты синих оттенков.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 18 декабря, прибыла на саммит ЕС в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Для своего появления политик выбрала деловой аутфит. На ней был однобортный жакет цвета индиго, белая блузка со складками и классические черные брюки со стрелками.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Образ Урсула дополнила черными плотными носками и черными туфлями на устойчиых каблуках и с золотыми пряжками. У нее была укладка с прикорневым объемом, макияж с помадой ягодного оттенка, любимые серьги-гвоздики с черными камнями и жемчужное ожерелье на шее.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен в светло-голубом твидовом жакете и любимых украшениях появилась на саммите в Южной Африке.

138
