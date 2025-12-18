- Дата публикации
-
Категория
Общество
- Количество просмотров
- 138
- Время на прочтение
- 1 мин
В жакете цвета индиго и туфлях с золотыми пряжками: Урсула фон дер Ляйен на саммите в Брюсселе
Глава Еврокомиссии любит носить деловые жакеты синих оттенков.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 18 декабря, прибыла на саммит ЕС в Брюсселе.
Для своего появления политик выбрала деловой аутфит. На ней был однобортный жакет цвета индиго, белая блузка со складками и классические черные брюки со стрелками.
Образ Урсула дополнила черными плотными носками и черными туфлями на устойчиых каблуках и с золотыми пряжками. У нее была укладка с прикорневым объемом, макияж с помадой ягодного оттенка, любимые серьги-гвоздики с черными камнями и жемчужное ожерелье на шее.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен в светло-голубом твидовом жакете и любимых украшениях появилась на саммите в Южной Африке.