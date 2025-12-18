В жакете цвета индиго и туфлях с золотыми пряжками: Урсула фон дер Ляйен на саммите в Брюсселе

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 18 декабря, прибыла на саммит ЕС в Брюсселе.

Для своего появления политик выбрала деловой аутфит. На ней был однобортный жакет цвета индиго, белая блузка со складками и классические черные брюки со стрелками.

Образ Урсула дополнила черными плотными носками и черными туфлями на устойчиых каблуках и с золотыми пряжками. У нее была укладка с прикорневым объемом, макияж с помадой ягодного оттенка, любимые серьги-гвоздики с черными камнями и жемчужное ожерелье на шее.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен в светло-голубом твидовом жакете и любимых украшениях появилась на саммите в Южной Африке.