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В жакете цвета кэмел и с брошью-птицей: Елена Зеленская посетила больницу в Токио
Первая леди Украины находится с рабочим визитом в Японии.
Елена Зеленская в рамках своего официального визита в Японию посетила больницу Токийского университета с Центром восстановления пациентов после нейропсихиатрических расстройств и Центр психологической помощи «Шибуя Химавари», специально созданный для поддержки украинцев, нашедших убежище в Японии.
Оба заведения — пример системного подхода японцев к вопросу психического здоровья человека, который вдохновляет и который следует внедрять в Украине.
«Важно, что уже есть тесное сотрудничество с Японией в сфере ментального здоровья. В частности, партнерство между Координационным центром психического здоровья и Национальной ассоциацией специалистов психического здоровья Японии подразумевает совместные исследования, образовательные программы и обмен опытом», — отметила первая леди.
Супруга президента поделилась с японскими партнерами опытом Украины в создании центров жизнестойкости и интеграции услуг ментального здоровья в общины.
"Каждая страна прокладывает свой путь к ментальному здоровью, но если удается сочетать лучшие практики, это делает сильнее всех", - подытожила Зеленская.
Первая леди появилась там в стильном образе. Она была одета в двубортный жакет оверсайз цвета кэмел, черный топ и черные штаны-палаццо. Наряд Елена скомбинировала с черной обувью на грубой подошве.
Зеленская сделала нежный макияж, собрала волосы в хвост и уложила их в локоны и дополнила лук золотыми серьгами-кольцами. Лацкан жакета она украсила новой интересной брошью в виде золотой птицы. В больнице по необходимости Елена одевала на лицо защитную маску.
Напомним, Елена Зеленская в светло-сером костюме выступила на форуме в Токио.