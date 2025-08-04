В жакете цвета кэмел и с брошью-птицей: Елена Зеленская посетила больницу в Токио

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская в рамках своего официального визита в Японию посетила больницу Токийского университета с Центром восстановления пациентов после нейропсихиатрических расстройств и Центр психологической помощи «Шибуя Химавари», специально созданный для поддержки украинцев, нашедших убежище в Японии.

© Instagram Елены Зеленской

Оба заведения — пример системного подхода японцев к вопросу психического здоровья человека, который вдохновляет и который следует внедрять в Украине.

© Instagram Елены Зеленской

«Важно, что уже есть тесное сотрудничество с Японией в сфере ментального здоровья. В частности, партнерство между Координационным центром психического здоровья и Национальной ассоциацией специалистов психического здоровья Японии подразумевает совместные исследования, образовательные программы и обмен опытом», — отметила первая леди.

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© Instagram Елены Зеленской

Супруга президента поделилась с японскими партнерами опытом Украины в создании центров жизнестойкости и интеграции услуг ментального здоровья в общины.

© Instagram Елены Зеленской

"Каждая страна прокладывает свой путь к ментальному здоровью, но если удается сочетать лучшие практики, это делает сильнее всех", - подытожила Зеленская.

© Instagram Елены Зеленской

Первая леди появилась там в стильном образе. Она была одета в двубортный жакет оверсайз цвета кэмел, черный топ и черные штаны-палаццо. Наряд Елена скомбинировала с черной обувью на грубой подошве.

© Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала нежный макияж, собрала волосы в хвост и уложила их в локоны и дополнила лук золотыми серьгами-кольцами. Лацкан жакета она украсила новой интересной брошью в виде золотой птицы. В больнице по необходимости Елена одевала на лицо защитную маску.

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© Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в светло-сером костюме выступила на форуме в Токио.