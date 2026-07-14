В жакете цвета овсянки и коричневой юбке: принцесса Анна приехала с визитом в Южную Корею

Принцесса Анна / © Getty Images

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Принцесса Анна в сопровождении своего мужа, вице-адмирала сэра Тима Лоуренса, присутствовала на церемонии, посвященной 75-й годовщине битвы при Имджине, на Мемориальном кладбище Организации Объединенных Наций в Пусане, Южная Корея, во время своего визита в Республику Корея.

Принцесса Анна / © Getty Images

Одета принцесса Анна была в короткий жакет цвета овсянки и коричневую юбку длины миди, которую сочетала с высокими перчатками в тон, обула кожаные туфли без каблуков и под мышкой держала небольшую сумку.

Принцесса Анна / © Getty Images

Волосы Анна собрала в ее фирменную прическу, надела жемчужное колье на шею и две нити жемчуга в виде колье на шею, а на груди у нее была брошь в виде жемчуга.

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