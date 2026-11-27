Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская в онлайн-формате обратилась к участникам четвертого Форума по вопросам психического здоровья «Ориентированные на человека услуги в условиях войны: опыт, вызовы, решения».

Мероприятие прошло в Киеве и собрало более тысячи участников. В ходе своего выступления супруга президента рассказала о достижениях Всеукраинской программы по охране психического здоровья «Як ти?» и подчеркнула важность своевременного обращения за психологической помощью.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Для своего видеообращения Зеленская выбрала деловой образ в сдержанной цветовой гамме. На ней был жакет модного серо-бежевого оттенка тауп с широкими лацканами, под который она надела нежно-голубую рубашку, застегнутую на все пуговицы. Плиссированные манжеты рубашки выглядывали из-под рукавов жакета.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

К лацкану жакета первая леди прикрепила одну из своих любимых серебристых брошей в виде карты Украины от бренда Gasanova.

Елена сделала прическу с боковым пробором и закрученными наружу кончиками волос, макияж в естественных оттенках с акцентом на глазах и нюдовый маникюр. Образ она завершила лаконичными серьгами и кольцом.

Напомним, Елена Зеленская в костюме баклажанного цвета и с золотой брошью появилась на церемонии вручения национальной награды во Львове.

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