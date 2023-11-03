В жакете тыквенного цвета и под зонтом: фотографы запечатлели Урсулу фон дер Ляйен по дороге на саммит

Глава Еврокомиссии в жакете осеннего оттенка появилась на саммите в Великобритании.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках британского саммита по вопросам безопасности искусственного интеллекта в городе Блетчли встретилась с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Там политик появилась в деловом аутфите. Она сочетала удлиненный жакет тыквенного цвета без воротника и пуговиц с молочной блузкой с драпировкой и черными прямыми брюками со стрелками.
Образ Урсула дополнила любимыми черными туфлями с пряжками и на удобных каблуках.
Фон дер Ляйен сделала аккуратную прическу, нежный макияж и завершила лук любимым жемчужным комплектом – серьгами-пусетами и ожерельем, и разноцветным браслетом.
Фотографы также запечатлели, как глава Еврокомиссии шла на саммит, держа в руке зонт.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен в жакете цвета индиго и с роскошной брошью приехала в Черногорию.
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