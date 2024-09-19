В жакете, узких джинсах и кроссовках: Зара Тиндалл на конных соревнованиях

Зара Тиндалл готовилась к старту конных соревнований Blenheim Palace Horse Trails в среду. В этот день наездница выглядела просто и стильно в темно-синем жакете на молнии и с поясом на талии, который надела в сочетании с черными узкими джинсами.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Образ Тиндалл дополнила элегантными кроссовками, похожими на кроссовки "Boston" от Fairfax and Favor, которые Зара надевала уже много раз. Из аксессуаров Зара выбрала солнцезащитные очки Belleville от Monc и часы на запястье, а вот свое помолвочное кольцо в этот раз надевать не стала.

Ранее Тиндалл также фотографировали на соревнованиях, а мы показывали вам фото, как выглядит наездница без макияжа.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

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