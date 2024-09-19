В жакете, узких джинсах и кроссовках: Зара Тиндалл на конных соревнованиях

Дочь принцессы Анны была запечатлена на конных трассах Бленхеймского дворца, в Оксфордшире.
Зара Тиндалл готовилась к старту конных соревнований Blenheim Palace Horse Trails в среду. В этот день наездница выглядела просто и стильно в темно-синем жакете на молнии и с поясом на талии, который надела в сочетании с черными узкими джинсами.
Образ Тиндалл дополнила элегантными кроссовками, похожими на кроссовки "Boston" от Fairfax and Favor, которые Зара надевала уже много раз. Из аксессуаров Зара выбрала солнцезащитные очки Belleville от Monc и часы на запястье, а вот свое помолвочное кольцо в этот раз надевать не стала.
Ранее Тиндалл также фотографировали на соревнованиях, а мы показывали вам фото, как выглядит наездница без макияжа.
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