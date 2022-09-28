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В жакете в горох и с серьгами-пусетами: новый образ главы Еврокомиссии

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В жакете в горох и с серьгами-пусетами: новый образ главы Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляйен пополнила гардероб новым деловым жакетом.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в еженедельном заседании коллегии уполномоченных в штаб-квартире ЕС в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press
Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Там политик появилась в белой блузке, бежево-песочном жакете с мелким гороховым принтом и черных брюках.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press
Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Урсула сделала себе аккуратную укладку, макияж с розовой помадой, а глаза подчеркнула черным карандашом на веках, украсила уши жемчужными серьгами-пусетами, а шею – жемчужным ожерельем.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press
Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Напомним, на форуме в Словении фон дер Ляйен появилась в розовом жакете с клетчатым принтом.

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