В жакете в горошек и с сине-желтой ленточкой на груди: Урсула фон дер Ляйен встретилась с Зеленским на киевском вокзале

Глава Еврокомиссии уже в шестой раз посещает Украину.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала с рабочим визитом в Киев. Прибыла в украинскую столицу она на поезде. На железнодорожном вокзале ее встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Они вместе поздравили работников железнодорожного транспорта с их профессиональным праздником и вручили им государственные награды – ордена "За заслуги" III степени, а одному железнодорожнику присвоено почетное звание "Заслуженный транспортник Украины".

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский / Фото: Getty Images

Из поезда президент Еврокомиссии вышла в приталенном бежевом жакете в горошек, кремовой блузке и черных прямых штанах.

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

К жакету Урсула прикрепила желто-голубую ленту. Свой деловой аутфит политик дополнила любимым жемчужным ожерельем и жемчужными серьгами-пусетами.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Зеленский и фон дер Ляен провели совместную пресс-конференцию. Глава Европарламента выступила также в Верховной Раде.

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Напомним, на британский саммит по вопросам безопасности искусственного интеллекта в городе Блетчли Урсула фон дер Ляйен прибыла в жакете тыквенного цвета.

Читайте также: