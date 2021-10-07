В жакете в клетку и на каблуках: новый выход Марины Порошенко

В жакете в клетку и на каблуках: новый выход Марины Порошенко

Бывшая первая леди Украины снова вышла в свет в клетчатом пиджаке.

Марина Порошенко посетила открытие отделения трудовой реабилитации Центра комплексной реабилитации лиц с инвалидностью Дарницкого района. Там ей провели экскурсию и показали, чем занимаются дети.

На своей странице в Instagram экс-первая леди опубликовала фотографии оттуда.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

"Денис, "вооруженный" шуруповертом, под наблюдением преподавателя мастерит заготовку для нового стула и рассказывает, что самостоятельно заработал уже 800 гривен, изготавливая мебель.

Теперь каждый день он вместе с другими киевлянами с инвалидностью сможет получать профессиональную подготовку в новом Отделении трудовой реабилитации Центра комплексной реабилитации лиц с инвалидностью Дарницкого района на Полесской, 14. Здесь шьют, обрабатывают дерево, готовят вкусные блюда, изготавливают посуду, а кроме того, овладевают IT-специальностями в современном компьютерном классе.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Открытие такого отделения — еще один шаг в формировании инклюзивного общества в столице. Чтобы люди с инвалидностью имели возможность не только получить образование, а и получить профессию, трудоустроиться и быть полноправными участниками общественной жизни", — написала Марина Анатольевна.

В этот день Порошенко продемонстрировала сдержанный образ. На ней был черный приталенный жакет в клетку, белый топ и черная юбка миди.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Лук она дополнила черными туфлями на устойчивых каблуках. Марина сделала себе укладку с прикорневым объемом, нежный макияж. Уши она украсила жемчужными серьгами.

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Кстати, недавно госпожа Порошенко выходила в свет в клетчатом черно-белом жакете. В таком аутфите она посетила "NEOсвитний Арсенал" в "Мыстецьком арсенале".

Марина Порошенко / Instagram Марины Порошенко

В похожем клетчатом жакете на этом самом фестивале появилась и первая леди Украины — Елена Зеленская.

Елена Зеленская vs Марина Порошенко

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Выходы Марины Порошенко (25 фото)

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