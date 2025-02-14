В жакете в мелкий горошек и жемчужном ожерелье: Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе

Глава Еврокомиссии надела один из своих любимых жакетов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на встречу лидеров ЕС и Канады в здании Европейского совета в Брюсселе. Ее сфотографировали вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Европейского совета Антонио Костой.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Урсула выбрала для своего появления деловой образ. На ней был приталенный жакет песочного оттенка в мелкий белый горошек, бледно-желтый топ и черные прямые брюки. Аутфит политик дополнила черными носками и черными туфлями с золотой фурнитурой.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Она сделала аккуратную укладку и нежный макияж. На руках у фон дер Ляйен были золотые часы и кольцо, на шее – любимое жемчужное ожерелье, а в ушах – серьги-гвоздики с камнями.

Джастин Трюдо надел серый костюм, белую рубашку и милый зеленый галстук с принтом цветов. А Антонио Коста выбрал темно-синий костюм в полоску, белую рубашку и синий галстук тоже с цветами.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен в жакете цвета индиго с золотыми пуговицами появилась на саммите в Будапеште.

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