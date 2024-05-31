В жакете в полоску и с платком-паше: Елена Зеленская посетила фабрику-кухню

Первая леди Украины в деловом образе побывала в Бучанском районе.

Елена Зеленская посетила фабрику-кухню "ГотуЇмо", а также приняла участие в выездном совещании по реформе школьного питания.

Еще первая леди посетила Синяковский и Бучанский лицеи, где посмотрела, как разогревают и подают обеды, доставленные в специальных боксах.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там Зеленская предстала в белой рубашке и черном жакете в едва заметные полоски, в кармане которого был черный платок-паше с принтом.

Она сделала укладку с боковым пробором, легкий макияж и украсила уши лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в синем костюме и с серьгами-кольцами встретилась с медиками.

Читайте также: