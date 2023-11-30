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В жакете с принтом "гусиная лапка" и брюках-дудочках: королева Летиция повторила образ

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
616
Время на прочтение
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В жакете с принтом "гусиная лапка" и брюках-дудочках: королева Летиция повторила образ

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король и королева Испании посетили общественную резиденцию "Госпиталь дель Рей" в Толедо.

51-летняя королева Летиция появилась на публике в черно-белом образе. Ее лук состоял из удлиненного двубортного жакета с принтом "гусиная лапка" от Uterqüe стоимостью 179 евро, который надевала уже много раз и сочетала его с черными брюками-дудочками и кожаными туфлями-лодочками на невысоких каблуках от Pretty Ballerinas.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Летиция подчеркнула образ жемчужными серьгами-висюльками, своим любимым золотым кольцом Coreterno, сделала классический макияж в бронзовых оттенках и уложила волосы, которые немного подстригла.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Днем ранее король Филипп VI, королева Летиция и их старшая дочь - принцесса Леонор, будущая королева Испании - присутствовали на торжественном открытии 15-го законодательного собрания в испанском парламенте.

Королева Летиция, король Филипп VI и принцесса Леонор / © Getty Images
Королева Летиция, король Филипп VI и принцесса Леонор / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
616
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