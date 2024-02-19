В жакете c принтом "собачий зуб" и на каблуках: королева София на мероприятии в Мадриде

Мать короля Филиппа VI посетила новый диализный центр Лос-Льянос III в Мадриде.

На мероприятие София приехала в твидовом жакете с принтом "собачий зуб", под которым была молочная блузка, а также она надела черные брюки клеш со стрелками. Обута Ее Величество была в ботинки на невысоких каблуках. А в руках несла небольшую кожаную сумку на короткой ручке.

У королевы в ушах были серьги с камнями, на шее - несколько цепочек, волосы уложены в ее фирменную прическу, а макияж едва заметный на лице.

Королева София / Фото: Getty Images

Испанская королева до сих пор носит обувь на каблуках. В прошлый раз она посетила церемонию принесения присяги перед флагом в казармах Королевской гвардии "Эль Рей" в Эль-Пардо и также появилась на публике в элегантном аутфите.

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