В жакете, юбке и шляпе с цветком: принцесса Анна приехала на прощание с родственницей

Вместе с ней прибыл и ее муж сэр Тимоти Лоуренс. Также мероприятие посетил король Чарльз III.

Похороны герцогини Кентской станут первыми королевскими похоронами в соборе в центре Лондона с момента его строительства в 1903 году. Так что момент поистине исторический, хотя и печальный.

Королевская принцесса Анна прибыла на мессу в черном коротком жакете с крупными пуговицами и юбке длины до колен, дополнив аутфит шляпой с цветком и сеткой, черными перчатками, небольшой кожаной сумкой и туфлями на не очень высоких каблуках. Принцесса дополнила траурный образ золотыми серьгами с жемчужинами, нанесла помаду на губы, а волосы собрала в прическу.

Церемонию прощания также посетили принц и принцесса Уэльские. Кэтрин выбрала для выхода черное пальто с бантом от Catherine Walker и была в жемчужном чокере, который носила на похоронах принца Филиппа в 2021 году и королевы Елизаветы II в 2022 году.