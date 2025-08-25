В жакете, юбке-плиссе и кроссовках: кронпринцесса Виктория на праздничном мероприятии

Кронпринцесса Виктория и ее муж Даниэль / © Шведская королевская семья/Instagram

В этом году Гамлебю, ранее известный как Гамла Вестервик, отмечает свое 750-летие. Название Гамлебю означает «старый город» и связано с тем, что город расположен на месте, где до 1433 года стоял город Вестервик.

Будущая королева Швеции и ее муж приехала поздравить местных жителей, которые тепло встретили наследную чету.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Шведская королевская семья/Instagram

Виктория и Даниэль прогулялись по Гамлебю, а затем стали почетными гостями на юбилейной церемонии на Гамла Торгет.

Кронпринцесса выступила с речью перед собравшейся публикой. А фотографиями и видео с мероприятия поделились в Instagram королевской семьи.

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

Виктория была одет в этот день в твидовый жакет с поясом Sandro Paris, плиссированную юбку светло-бежевого цвета от H&M, у нее через плечо была сумка Susan Szatmáry, а обута принцесса была в белые кожаные кроссовки Vagabond Shoemakers. Сверху принцесса набросила длинный плащ, так как шел дождь.

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

Она дополнила образ несколькими браслетами, золотыми серьгами и колье в виде цепи на шее, а также надела несколько колец, в том числе и свое помолвочное, волосы собрала в свой любимый пучок и сделала дневной макияж.