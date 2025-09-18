- Дата публикации
В жакете, юбке и замшевых сапогах: принцесса Кейт прогулялась с первой леди США по саду
Принцесса Кейт сегодня отправилась на прогулку с первой леди США Меланией Трамп по садам Фрогмора. Там они встретились с группой скаутов из Льюишема, которым привезли подарки.
Кейт взяла с собой сэндвичи с медом из своего дома в Норфолке, а Мелания подарила детям баночки меда из Белого дома.
Первая леди выглядела потрясающе в замшевой куртке каштанового цвета Ralph Lauren, брюках Loro Piana и балетках Roger Vivier каштанового цвета на плоской подошве с фирменной золотой пряжкой.
Принцесса Кейт также выбрала наряд от Ralph Lauren, надев юбку этого американского модного дома, зеленый короткий жакет, в тон которому подобрала крупный бант на шею и обула высокие замшевые сапоги на устойчивых каблуках похожи на Gianvito Rossi. В ушах у принцессы были миниатюрные золотые серьги, волосы она распустила и в этот раз обошлась без укладки и сделала дневной макияж.
Напомним, вчера на государственном банкете принцесса Уэльская произвела фурор, появившись в роскошном платье ручной работы с кружевом от Phillipa Lepley, с клатчем в руках от Anya Hindmarch и обута в золотые туфли-лодочки Aquazzura.