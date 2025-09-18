ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
293
Время на прочтение
1 мин

В жакете, юбке и замшевых сапогах: принцесса Кейт прогулялась с первой леди США по саду

Принцесса Кейт сегодня отправилась на прогулку с первой леди США Меланией Трамп по садам Фрогмора. Там они встретились с группой скаутов из Льюишема, которым привезли подарки.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Кейт и Мелания Трамп

Принцесса Кейт и Мелания Трамп / © Getty Images

Кейт взяла с собой сэндвичи с медом из своего дома в Норфолке, а Мелания подарила детям баночки меда из Белого дома.

Первая леди выглядела потрясающе в замшевой куртке каштанового цвета Ralph Lauren, брюках Loro Piana и балетках Roger Vivier каштанового цвета на плоской подошве с фирменной золотой пряжкой.

Принцесса Кейт и Мелания Трамп / © Getty Images

Принцесса Кейт и Мелания Трамп / © Getty Images

Принцесса Кейт также выбрала наряд от Ralph Lauren, надев юбку этого американского модного дома, зеленый короткий жакет, в тон которому подобрала крупный бант на шею и обула высокие замшевые сапоги на устойчивых каблуках похожи на Gianvito Rossi. В ушах у принцессы были миниатюрные золотые серьги, волосы она распустила и в этот раз обошлась без укладки и сделала дневной макияж.

Принцесса Кейт и Мелания Трамп беседуют с участниками программы «Белки-скауты» на территории коттеджа Фрогмор / © Getty Images

Принцесса Кейт и Мелания Трамп беседуют с участниками программы «Белки-скауты» на территории коттеджа Фрогмор / © Getty Images

Напомним, вчера на государственном банкете принцесса Уэльская произвела фурор, появившись в роскошном платье ручной работы с кружевом от Phillipa Lepley, с клатчем в руках от Anya Hindmarch и обута в золотые туфли-лодочки Aquazzura.

Уильям и Кейт Уэльские на банкете / © Associated Press

Уильям и Кейт Уэльские на банкете / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
293
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie