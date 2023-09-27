В жакете Zara, брюках и балетках: принцесса Кейт в новом луке появилась на публичном мероприятии

В Ситтингборне Кэтрин присоединилась к Portage Session в рамках своей кампании «Формируя нас», посвященной раннему детству. Portage — это сервис, который поддерживает детей с ограниченными возможностями и особыми образовательными потребностями, а также их семьи.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

На публике Кэтрин появилась в хорошо знакомом нам красном жакете от Zara, бежевом топе и черных брюках, а обута была не в туфли-лодочки на каблуках, а замшевые балетки с кожаными пряжками от Boden. В этом жакете Кейт прилетала в Данию в феврале 2022 года.

Из украшений на принцессе были лаконичные золотые серьги-колечки Spells of Love, часы Cartier, а также кольца – помолвочное принцессы Дианы, обручальное и кольцо-вечности. Волосы принцессы были собраны в низкий красивый пучок, а спереди была челка, разделенная на две стороны. Макияж на лице Кэтрин был максимально натуральный и очень легкий.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

А вчера принцесса Уэльская посещала семейную текстильную фабрику AW Hainsworth в Лидсе, где продемонстрировала стильный аутфит в брючном костюме. По этому поводу мы собрали для вас подборку ее образов в костюмах.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Читайте также: