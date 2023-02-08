В жакете Zara и белых кедах: принцесса Уэльская приехала в колледж и впечатлила спортивной формой

Принцесса Уэльская встретилась сегодня с капитаном Притой Чанди, которая вернулась из экспедиции через Антарктиду.

Ранее Кейт поддержала капитана Приту Чанди, которая в октябре 2022 года только планировала экспедицию через Антарктиду, в качестве покровителя. Чанди, офицер и физиотерапевт, в настоящее время служащая в британской армии, хотела стать первой женщиной, которая в одиночку и без поддержки пересечет Антарктиду в путешествии протяженностью более 1000 миль (1600 километров).

Принцесса Уэльская и Прита Чанди / Фото: Associated Press

Сегодня принцесса Уэльская приветствовала капитана лично во время посещения колледжа Ландау Форте в Дерби (родного колледжа Приты). И поздравила Чанди с тем, что она побила мировой рекорд по самой дальней в истории одиночной полярной экспедиции без поддержки.

Как пишет People, капитан Чанди теперь посещает школы по всей Великобритании, чтобы поделиться своей историей и вдохновляющим посланием.

Принцесса Уэльская и Прита Чанди / Фото: Associated Press

Принцесса Кейт присоединилась к студентам, участвовавшим в мероприятиях, связанных с экспедицией Чанди и ее подготовкой к ней, включая несколько примеров того, как она тренировалась и какие продукты она потребляла. Кэтрин сняла свой белый блейзер от Zara и надела специальные ремни, чтобы тоже немного потренироваться. Фотографы засняли, как принцессы тащила за собой несколько шин по полу, имитируя то, как Чанди тянет свои сани. "Мне нужно немного потренироваться", - сказала Кейт после тренировки.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса выглядела отлично и продемонстрировала хорошую физическую форму. Под блейзер она надела молочно-белую трикотажную кофту и была в синих брюках со стрелками и поясом, а обула белые кеды от Veja. Волосы ее были распущены, в ушах были серьги-колечки с подвесками, а на лице - легкий дневной макияж.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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