В жакете Zara и черных брюках: принцесса Кейт побывала на чемпионате по регби во Франции

Принцесса Уэльская с семьей была в эти выходные во Франции.

Как покровительница Футбольного союза регби и Футбольной лиги регби, принцесса Кэтрин посетила четвертьфинальный матч чемпионата мира по регби между Англией и Фиджи на стадионе "Марсель" в Марселе.

Принцесса Уэльская на чемпионате по регби в Марселе / Фото: Associated Press

Кейт появилась на матче по регби на следующий день после того, как ее муж принц Уильям с их старшим сыном принцем Джорджем посетили игру между Уэльсом и Аргентиной, которая прошла тоже на стадионе "Марсель".

Принц Уильям и принц Джордж / Фото: Associated Press

Кейт была в двубортном жакете от Zara, черных брюках и черных остроносых туфлях, на плече у нее висела стеганая сумка от Chanel, на запястье были любимые часы от Cartier, а на пальце - помолвочное кольцо с сапфиром. Также Кэтрин накрасила ногти светлым лаком.

Принцесса Уэльская на чемпионате по регби в Марселе / Фото: Associated Press

Ее волосы были идеально уложены красивыми локонами, а на лице был легкий дневной макияж. Также она, кажется, немного подстригла кончики волос.

Принцесса Уэльская на чемпионате по регби в Марселе / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали о лайфхаках, которые сделают ваши волосы такими же красивыми, как у принцессы Уэльской.

Принцесса Уэльская поздравляет сборную Англии с победой в раздевалке после четвертьфинального матча чемпионата мира по регби во Франции 2023 / Фото: Getty Images

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