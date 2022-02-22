В жакете Zara и с любимой сумкой: герцогиня Кембриджская прилетела в Данию

В жакете Zara и с любимой сумкой: герцогиня Кембриджская прилетела в Данию

22 и 23 февраля супруга принца Уильяма будет пребывать в Копенгагене, в Дании.

Известно, что герцогиня Кембриджская встретится с королевой Дании Маргрете II, а также кронпринцессой Мэри, супругой наследного принца и старшего сына королевы – кронпринца Фредерика.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Первое мероприятие, которое посетила герцогиня – это визит в Университет Копенгагена, где Кейт ознакомится с исследовательским проектом Copenhagen Infant Mental Health Project, направленным на поддержку эмоционального благосостояния детей и их семей. Тема психического здоровья для герцогини Кейт очень важна, и она поддерживает множество разных проектов в этой области.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Для первого появления на публике герцогиня выбрала красный двубортный жакет от Zara из твида, под которым была белая рубашка с глубоким V-образным вырезом от ME+EM и дополнила образ черными брюками клеш со стрелками и замшевыми лодочками на каблуках.

В руках Кейт держала любимую сумку черного цвета от Aspinal of London, на шее у герцогини красовалась золотая подвеска с жемчужиной от Monica Vinader, и она надела серьги от Daniella Draper и Annoushka, также с жемчужными подвесками.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Красивая укладка и легкий дневной макияж завершали образ герцогини. Кэтрин приехала в Данию, чтобы продвигать свою работу в Центре раннего детства Королевского фонда.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

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