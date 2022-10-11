В жакете Zara и с новым украшением на шее: принцесса Кейт с мужем Уильямом приехали на радио 

Принц и принцесса Уэльские уделяют большое внимание проблемам психического здоровья. Сообщается, что Уильям и Кейт провели специальный выпуск новостей Radio 1 в рамках Всемирного дня психического здоровья.

Члены королевской семьи стали репортерами на один день и организовали специальный выпуск, ориентированный на молодеж, чтобы обсудить важность психического здоровья. Снимком поделились в своих аккаунтах в социальных сетях.

Вчера принцесса Кейт сказала слушателям в трейлере, что сегодня «Newsbeat будет звучать немного по-другому».

Принц и принцесса Уэльские давно работают над привлечением внимания к проблемам психического здоровья, которые захлестнули целое поколение молодых людей в Британии, и во многом это произошло из-за социальных сетей.

«Многие люди не осознают, что им нужно, пока это на самом деле не происходит… Вы можете жить одной жизнью в одну минуту, и что-то кардинально меняется, и вы понимаете, что вам не обязательно иметь инструменты или опыт, чтобы иметь возможность справиться с этим», сказал принц Уильям.

В этот день на работу принцесса Уэльская пришла в молочном жакете от Zara. К которому подобрала кофту в тон и черные брюки. У нее был красивый макияж в натуральных оттенках, а волосы распущены и красиво уложены волнами. Также мы заметили необычное для Кейт украшение на шее – это крупная золотая цепь с кулоном в виде сердца, а в ушах – маленькие золотые серьги.

Принц Уильям был в сером костюме и светло-синей рубашке. Они с женой сидели по центру на общей фотографии с другими участниками программы.

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