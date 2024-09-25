В жакете, зеленых брюках и лаковых туфлях: герцогиня Софи приехала в Суррей

Герцогиня Эдинбургская Софи совершила визит в молодежный и общественный центр Hale в Суррее.

Центр Hale - это ресурс, предоставляющий широкий спектр услуг, мероприятий и мест для встреч для людей всех возрастов. Люди были рады приветствовать королевскую особу.

Для нового появления на публике 59-летняя герцогиня выбрала осенний аутфит. Софи надела брюки-кльош зеленого цвета и коричневый удлиненный жакет, сочетала это все с лаковыми красными туфлями-лодочками на каблуках и лососевым джемпером.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Герцогиня дополнила свой образ золотыми серьгами-висюльками, несколькими золотыми браслетами, светлым маникюром и макияжем в натуральных оттенках, а белокурые волосы распустила. В руках она несла сумку в принт зебры.

Напомним, недавно мы рассказывали вам о помолвочном кольце герцогини Софи, а также о том, почему оно очень похоже на украшение покойной королевы Елизаветы II.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Читайте также:

Образы Софи, герцогини Эдинбургской (14 фото)