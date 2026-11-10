В жакетке бордового цвета и с жемчужным ожерельем: премьер-министр Японии на встрече в Токио

Санаэ Такаити / © Associated Press

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Премьер-министр Японии Санаэ Такаити встретилась с президентом Вьетнама То Ламом и его супругой Нго Фуонг Ли в государственной резиденции дворца Акасака в Токио.

Санаэ Такаити / © Associated Press

Для официальной встречи японская политик выбрала элегантный образ. На ней было платье длины миди цвета слоновой кости, поверх которого она надела однобортный жакет бордового цвета с большими накладными карманами. Наряд Такаити дополнила черными кожаными туфлями на невысоком каблуке.

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Санаэ Такаити / © Associated Press

Премьер-министр украсила шею элегантным жемчужным ожерельем, а уши — жемчужными серьгами-пусетами. На лацкане жакета политик прикрепила значок и синюю ленту.

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Санаэ Такаити / © Associated Press

Санаэ сделала аккуратную короткую прическу, подчеркнула глаза черным карандашом, а губы — розовой помадой.

Напомним, Санаэ Такаити в жакете с узором пейсли встретилась с Фридрихом Мерцем.

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