В жаккардовом пальто и туфлях Manolo Blahnik: кронпринцесса Метте-Марит блистала на красной дорожке

Кронпринц Хокон, будущий король Норвегии и его супруга кронпринцесса Метте-Марит встретились с канцлером Германии Олафом Шольцом в Федеральной канцелярии в Берлине.

Его Королевское Высочество наследный принц Хокон находился с официальным визитом в Германии с 6 по 9 ноября, посетив Мюнхен, Гамбург и Берлин, чтобы помочь укрепить двусторонние отношения и тесное деловое сотрудничество между Норвегией и Германией. Его сопровождала супруга.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Кронпринцесса Метте-Марит в этот день облачилась длинное жаккардовое пальто с вышивкой от @co под которым было видно белую рубашку и обута в черные замшевые туфли-лодочки на каблуках от Manolo Blahnik. В руках у принцессы был плоский клатч Aspinal of London из кожи крокодила цвета бордо. У нее были распущены белокурые волосы и уложены красивыми локонами, а на лице легкий макияж.

Кронпринц Хокон был в черном костюме, белой рубашке и бордовом галстуке. В прошлый раз принцесса появилась на мероприятии в идеальном синем аутфите.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Фото: Getty Images

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