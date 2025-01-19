В жаккардовом костюме и белых балетках: фотографы подловили Меланию Трамп в аэропорту

Жена Трампа выбрала для перелета наряд от Dolce & Gabbana.
Фотографы запечатлели избранного президента США Дональда Трампа вместе с супругой Меланией и их сыном Бэрроном в международном аэропорту Палм-Бич.
Мелания выглядела стильно в белом жаккардовом костюме с принтом в стиле барокко от бренда Dolce & Gabbana, который состоял из жакета и прямых укороченных брюк. Наряд она дополнила белым топом и белыми балетками с красной подошвой.
У нее были распущены волосы и черные солнцезащитные очки на лице.
Дональд был одет в черный классический костюм Dolce & Gabbana, белую рубашку и бордовый галстук. На Бэрроне был черный костюм и белая рубашка.
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