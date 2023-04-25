В жаккардовом платье и с сумкой Dior: королева Матильда на вручении премии

В этом году премия посвящена исследованиям в области неврологии. Ежегодно с 2022 года присуждаемая биомедицинская премия от Фонда Baillet Latour направлена на поддержку карьеры перспективных молодых исследователей в области биомедицинских наук в Бельгии.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Ее Величество приехала на мероприятие в жаккардовом платье от Natan Couture с воротником и широким поясом на талии, дополнив лук бежевой сумкой Dior, туфлями-лодочками в тон и серьгами-полукольцами в ушах.

У Матильды была классическая укладка, легкий макияж и маникюр светлого оттенка. Также на запястье были часы и несколько любимых золотых браслетов.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева давно не появлялась на публике. Прошлый ее выход мы видели еще в марте. Тогда она посетила выставку, представленную в Королевском музее искусства и истории в Брюсселе.

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