Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В жаккардовом платье и с сумкой Dior: королева Матильда на вручении премии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
279
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В жаккардовом платье и с сумкой Dior: королева Матильда на вручении премии

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева Матильда вручила биомедицинскую премию Baillet Latour Biomedical Award 2023 профессору Изабель Битс во Дворце академий в Брюсселе.

В этом году премия посвящена исследованиям в области неврологии. Ежегодно с 2022 года присуждаемая биомедицинская премия от Фонда Baillet Latour направлена на поддержку карьеры перспективных молодых исследователей в области биомедицинских наук в Бельгии.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

Ее Величество приехала на мероприятие в жаккардовом платье от Natan Couture с воротником и широким поясом на талии, дополнив лук бежевой сумкой Dior, туфлями-лодочками в тон и серьгами-полукольцами в ушах.

У Матильды была классическая укладка, легкий макияж и маникюр светлого оттенка. Также на запястье были часы и несколько любимых золотых браслетов.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева давно не появлялась на публике. Прошлый ее выход мы видели еще в марте. Тогда она посетила выставку, представленную в Королевском музее искусства и истории в Брюсселе.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
279
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация