В жаккардовом платье и в элегантных украшениях: Джилл Байден передала музею свои инаугурационные образы

В Национальном музее американской истории состоялась презентация нарядов Джилл Байден, в которых она появлялась на публике в день инаугурации своего мужа Джо Байдена. Их первая леди отдала в дар музею.

На мероприятии присутствовала сама миссис Байден и дизайнеры луков – Александра О'Нил и Габриэла Херст.

Джилл Байден, Александра О'Нил и Габриэла Герст / Фото: Associated Press

Первый образ – это голубой твидовый ансамбль с кристаллами Swarovksi, созданный нью-йоркским брендом Markarian (его основательницей является Александра О'Нил). Он состоял из элегантного пальто с бархатным воротником и манжетами, платья миди с шифоновой вставкой в зоне декольте и жемчугом на горловине, а также голубой маски.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

В этом аутфите первая леди появилась на церемонии присяги мужа.

Второй образ – это белый ансамбль от американского дизайнера уругвайского происхождения Габриэлы Херст. Он состоял из элегантного пальто, украшенного на подоле цветной цветочной вышивкой и платья длины миди с такой же цветочной вышивкой на прозрачных рукавах и зоне декольте. Завершает аутфит белоснежная маска с вышивкой.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

В нем Джилл предстала на скромном приеме, который из-за коронавируса устроили вместо традиционного инаугурационного бала, на котором новоизбранный президент танцует с первой леди.

Эти два лука войдут в коллекцию личных вещей первых леди США. Там представлено 27 платьев, в которых первые леди появлялась на церемониях инаугурации, и 160 других экспонатов.

На мероприятии Джилл появилась в голубом жаккардовом миди-платье по фигуре с квадратным вырезом и в туфлях на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Она сделала красивую укладку, вечерний макияж смоки-айс и особое внимание уделила украшениям. В ушах у нее были элегантные бриллиантовые серьги в виде капель, на шее – подвески на золоих цепочках, а на руках – золотые браслеты и кольца с бриллиантами. Первая леди выглядела очаровательно.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, на праздновании китайского Нового года в Белом доме Джилл Байден предстала в красном платье в китайском стиле.

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