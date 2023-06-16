В жаккардовом платье с заниженной талией: кронпринцесса Дании Мэри надела старый наряд от Max Mara

Невестка королевы Дании решила надеть платье, которое в ее гардеробе уже много лет.

Королева Дании Маргрете II устроила гала-ужин во дворце Кристиана VII в честь короля Норвегии Харальда V и его супруги - королевы Сони, которые прибыли в страну с двухдневным официальным визитом. Среди гостей мероприятия были и кронпринцесса Мэри с кронпринцем Фредериком - старшим сыном Маргрете II.

Пара посетила ужин в роскошных вечерний образах и драгоценностях. В частности, Фредерик надел черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку, а также дополнил свой образ орденами, медалями и лентой.

А вот Мэри отдала предпочтение нежно-розовому жаккардовому платью с завышенной талией от бренда Max Mara, которое дополнила гламурным клатчем со стразами от Serpui, орденами, лентой, а также Эдвардианской тиарой и украшениями: серьгами, подвесками и браслетами, среди которых мы рассмотрели браслет Cartier The Love.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Отметим, этот наряд в гардеробе Мэри не новинка. Платье кронпринцесса уже надевала в 2017 году.

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