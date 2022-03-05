В желто-голубом кардигане и на фоне подсолнухов: Сара Йоркская выразила поддержку детям Украины

Сара Йоркская перезапускает свой сериал историй на YouTube после двухмесячного перерыва, отправляя видео в поддержку детей в Украине и Афганистане.
Сара Фергюсон вернулась в свое онлайн-шоу "Время историй с Ферги и друзьями", чтобы поддержать детей Украины.
62-летняя мать двоих детей, окруженная подсолнухами, национальным цветком Украины, и надев сине-желтый кардиган, напоминающий украинский флаг, посвятила этот эпизод детям Украины и детям Афганистана.
Ранее Сара Йоркская отреагировала на вторжение России в Украину. Экс-жена принца Эндрю сделала душераздирающее заявление в соцсетях в поддержку украинцев.
Сара Фергюсон вернулась в свое онлайн-шоу "Время историй с Ферги и друзьями", чтобы поддержать детей Украины.
62-летняя мать двоих детей, окруженная подсолнухами, национальным цветком Украины, и надев сине-желтый кардиган, напоминающий украинский флаг, посвятила этот эпизод детям Украины и детям Афганистана.
Ранее Сара Йоркская отреагировала на вторжение России в Украину. Экс-жена принца Эндрю сделала душераздирающее заявление в соцсетях.
Члены королевской семьи не стали отмалчиваться после вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года. Ранее принц Чарльз и герцогиня Корнуольская посетили Украинский католический собор в Лондоне, где поставили свечи и помолились за Украину.
Также президент Украины Владимир Зеленский лично поблагодарил герцога и герцогиню Кембриджских за слова поддержки.
А королева Елизавета II сделала "щедрое" пожертвование Комитету по чрезвычайным ситуациям в свете продолжающегося конфликта в Украине.
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