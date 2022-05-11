В желто-голубом костюме и с букетом сирени: представлено новое "фото дня" королевы Елизаветы II

В желто-голубом костюме и с букетом сирени: представлено новое "фото дня" королевы Елизаветы II

В Instagram аккаунте королевы Елизаветы II появился новый пост с "фотографией дня". Акция приурочена к 70-летнему правлению Ее Величества.

Вчера королева Елизавета II пропустила церемонию открытия парламента, на которой от ее имени присутствовали принц Чарльз и принц Уильям. Но это не значит, что эпохе ее правления пришел конец. Ее Величество при твердом уме и памяти продолжает выполнять свою главную работу – служить своему народу. Вот только из-за проблем с мобильностью появляться на публике будет теперь крайне редко.

Для поклонников Ее Величества в ее аккаунте теперь публикуют каждый день новое так называемое «фото дня», которое знаменует 70 лет ее пребывания на троне.

Сегодня было опубликовано фото датированное 2000 годом.

"2000 год. Королева получает цветы от собравшихся в Бурке, Новый Южный Уэльс, во время визита в Австралию.

Также в 2000 году мир встретил новое тысячелетие зрелищными торжествами", - говорится в аккаунте.

Вчера, напомним, мы вспоминали, как в 1999 году королева посещала Южную Корею с государственным визитом.

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